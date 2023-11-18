بيع 12 قطعة أرض بـ 3.35 ملايين درهم في مزاد عجمان العقاري

نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مزاداً عقارياً تم خلاله عرض مجموعة من الأراضي السكنية والاستثمارية في كل من «الحليو 2» و«الزاهية».

وشهد المزاد ــ الذي عقد في فندق عجمان سراي بحضور المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في شراء العقارات المعروضة ــ بيع 12 قطعة أرض بمساحة إجمالية بلغت 2160 متراً مربعاً.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن المزاد العقاري حقق أهدافه المرجوة وشهد إقبالاً واسعاً بالنظر إلى ملاءمة الأراضي المعروضة لمتطلبات شريحة واسعة من المستثمرين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأراضي المباعة 3.35 ملايين درهم.

وأضاف المهيري إن الآلية الجديدة المتبعة لإقامة المزادات العقارية في إمارة عجمان تمثل جزءاً رئيسياً من خطة التحديث والتطوير المستمر الذي تنتهجه الدائرة لمواكبة التنمية المتسارعة والتطور الملحوظ الذي تشهده إمارة عجمان على كل الصعد والبيئة الاستثمارية المثالية والمناخ الاقتصادي الداعم والمحفز الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

ومن جانبه قال يوسف راشد الشامسي رئيس لجنة المزادات بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأراضي المطروحة في المزاد تتراوح مساحاتها بين 160 و280 متراً مربعاً.. مؤكداً أن الدائرة حرصت على تسليم المستثمرين ملكيات الأراضي بشكل فوري ومباشرة بعد تسجيل قطعة الأرض في مكان انعقاد المزاد.

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