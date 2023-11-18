طرق دبي تُطَوِّر مسارات عددٍ من خطوط الحافلات لتحسين مستوى التنقّل اليومي للركاب



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عزمها تطوير عدد من خطوط الحافلات العامة من خلال إجراء تعديلات على مسارات هذه الخطوط بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة.

وسيشمل التعديل إعادة تسمية عدد من الخطوط على النحو التالي: تبديل الخط رقم 11A بالخطين 16A و 16B، حيث يبدأ الخط 16A من فرع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العوير وصولاً إلى محطة حافلات سوق الذهب، بينما يعود الخط 16B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات سوق الذهب إلى فرع الإقامة وشؤون الأجانب في العوير .

وتبديل الخط 20 بالخطين 20A و20B حيث يبدأ الخط 20A من موقف حافلات النهدة إلى موقف حافلات ورسان 3 بينما يبدأ الخط B20 في الاتجاه المعاكس من موقف حافلات ورسان 3 إلى موقف حافلات النهدة.

وتبديل الخط 367 بالخطين ـ36A و36B حيث يبدأ الخط 36A من موقف واحة السيليكون هاي بي إلى محطة حافلات اتصالات بينما يبدأ الخط 36B في الاتجاه المعاكس من محطة حافلات اتصالات إلى موقف واحة السيليكون هاي بي، والهدف من اتخاذ هذه الإجراءات يَنصبُّ على الإسهام في تحسين التنقل اليومي للركاب.

كما سَتُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط وهي خط 21 الذي لن يخدم محطة مترو أون باسيف، وخط 24 الذي تم تقليص مساره في دبي فستيفال ستي، والخط 53 الذي تم تمديد مساره إلى محطة حافلات المدينة العالمية، والخط F17 الذ تم تقليص مساره ليبدأ من محطة أون باسيف، والخطان F19Aو F19B اللذان تم تقليص مساريهما للمرور على موقف حافلات مترو الخليج التجاري جهة الجنوب 2، والخط H04 الذ تم تحويل مساره ليمر عبر سوق حتا. وتأتي هذه التعديلات كذلك بهدف تقليل زمن الرحلة لضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع.

أما الخطوط 10, 21, 27, 83, 88, 95, 32C, 91A, X28, X92, X94 تم نقل موقع موقف مترو ماكس جهة الجنوب إلى موقف مترو ماكس جهة الجنوب 2 إلى داخل شارع الخدمة وذلك لتقليل مسافة المشي للوصول للحافلات. أما الخطوط 29، 61، C26، فقد تم نقل موقع موقف حافلات مترو ماكس، الذي تمر به هذه الخطوط إلى محطة حافلات الجافلية.

هذا وسَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (33) خطاً آخر للحافلات وهي: 5, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 44, 50, 51, 53, 61, 64, 95A, 96, C04, C28, E102, F01, F15, F26, F17, F19A, F19B, F24, F30, F31, F41, F48, F53, F54, F81, H04.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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