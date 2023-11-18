ضربة قوية للنرويج قبل مواجهة اسكتلندا بالتصفيات الأوروبية

قال طبيب منتخب النرويج الأول لكرة القدم اليوم السبت إن نجم الفريق إرلينج هالاند سيغيب عن مباراة بلاده الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مواجهة اسكتلندا بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراة ودية أمام منتخب جزر فارو الأسبوع الماضي.

وأصيب هالاند مهاجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا بكدمة خلال المباراة الودية لبلاده الخميس الماضي ومن ثم لن يشارك أمام اسكتلندا في جلاسجو ضمن المجموعة الأولى بتصفيات البطولة الأوروبية المقبلة غدا الأحد.

وقال أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي في بيان "الإصابة ليست خطيرة لكنه يتألم كثيرا وحركته محدودة قليلا ومن ثم لن يتمكن من اللعب أمام اسكتلندا."

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات ولا يمكنه الحصول على أحد المركزين الأوليين المؤهلين للنهائيات بعد أن ضمنت إسبانيا واسكتلندا التأهل بينما يستطع المنتخب النرويجي المشاركة في النهائيات التي ستقام في ألمانيا إذا تأهل من خلال ملحق التصفيات.

وهالاند هو هداف منتخب بلاده في التصفيات بستة أهداف وقال مدرب النرويج ستيل سولباكن إنه لن يضم لاعبا بديلا للتشكيلة.

وقال المدرب "من المؤسف فعلا أن إرلينج لن يكون جاهزا للمباراة يوم الأحد لكننا لن نضيف بديلا له إلى التشكيلة."

وأضاف سولباكن "ستكون هذه فرصة كبيرة للاعبي الهجوم في الفريق."

وسيكون مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضا في أمس الحاجة لخدمات هالاند بينما يستعد لمواجهة كبيرة السبت المقبل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد العطلة الدولية الحالية.

وينفرد هالاند حاليا بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا.

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