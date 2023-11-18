صندوق النقد الدولي: الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع“يدمر” سكان غزة واقتصادها وله“آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

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