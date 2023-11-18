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صندوق النقد الدولي: الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة

11/18/2023 7:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سان فرانسيسكو/PNN- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز أمس الجمعة إن الصندوق“يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع“يدمر” سكان غزة واقتصادها وله“آثار خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

(رويترز)

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