جماهير نابلس تشيع جثامين شهداء مخيم بلاطة الخمسة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، خمسة شهداء، ارتقوا خلال قصف صاروخي لطائرة الاحتلال لمقر حركة "فتح" في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب تشييع: محمد فوزي حشاش، ومحمد أبو مصطفى، وعلي حسن فرج، ومحمد المسيمي، ومحمود زهد، بمشاركة آلاف المواطنين من مستشفى رفيديا في نابلس، وجاب شوارع المدينة وصولا إلى مخيم بلاطة.

وحمل الشهداء على أكتاف رفاقهم، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبعد إلقاء نظرة الوداع على الشهداء في منازل ذويهم، أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامينهم في ساحة الفينيق، قبل نقلهم إلى المقبرتين، الشرقية الجديدة والقديمة، لمواراتهم الثرى.

وكانت طائرة الاحتلال قد قصفت بصاروخ مقر حركة "فتح" بعد منتصف الليلة الماضية، حيث أصيب إلى جانب الشهداء الخمسة شابان آخران، فيما لحقت اضرار كبيرة في المبنى.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها طائرات الاحتلال قصفا في الطائرات بمدينة نابلس منذ عام 2002.



