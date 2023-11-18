جماهير نابلس تشيع جثامين شهداء مخيم بلاطة الخمسة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت، خمسة شهداء، ارتقوا خلال قصف صاروخي لطائرة الاحتلال لمقر حركة "فتح" في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وانطلق موكب تشييع: محمد فوزي حشاش، ومحمد أبو مصطفى، وعلي حسن فرج، ومحمد المسيمي، ومحمود زهد، بمشاركة آلاف المواطنين من مستشفى رفيديا في نابلس، وجاب شوارع المدينة وصولا إلى مخيم بلاطة.
وحمل الشهداء على أكتاف رفاقهم، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبعد إلقاء نظرة الوداع على الشهداء في منازل ذويهم، أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامينهم في ساحة الفينيق، قبل نقلهم إلى المقبرتين، الشرقية الجديدة والقديمة، لمواراتهم الثرى.
وكانت طائرة الاحتلال قد قصفت بصاروخ مقر حركة "فتح" بعد منتصف الليلة الماضية، حيث أصيب إلى جانب الشهداء الخمسة شابان آخران، فيما لحقت اضرار كبيرة في المبنى.
يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها طائرات الاحتلال قصفا في الطائرات بمدينة نابلس منذ عام 2002.
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