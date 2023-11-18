وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال لا يزال يعيث فساداً في مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال لا يزال يعيث فساداً في مجمع الشفاء.
وأضافت الكيلة، أن كارثة محققة في أماكن اللجوء بغزة نتيجة لانعدام النظافة وعدم وجود حملات التطعيم، مطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبينت أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف ويمنع نقل المصابين في غزة والضفة.
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