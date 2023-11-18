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وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال لا يزال يعيث فساداً في مجمع الشفاء

11/18/2023 7:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاحتلال لا يزال يعيث فساداً في مجمع الشفاء.
وأضافت الكيلة، أن كارثة محققة في أماكن اللجوء بغزة نتيجة لانعدام النظافة وعدم وجود حملات التطعيم، مطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبينت أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف ويمنع نقل المصابين في غزة والضفة.




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