السعودية تؤكد ضرورة وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة.
جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى حوار المنامة 2023 اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة لأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة."
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