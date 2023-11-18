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السعودية تؤكد ضرورة وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في غزة

11/18/2023 7:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى حوار المنامة 2023 اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة لأنباء السعودية.
وذكرت الوكالة، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة."

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