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مدير مجمع الشفاء: نحو 500 شخص بين جرحى ومرضى لا زالوا بمجمع الشفاء ومعرضين للموت

11/18/2023 7:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن حوالي 500 شخص، بين مرضى وجرحى، يتواجدون حاليًا في المستشفى، ويعيشون أوضاعًا صعبة، حيث لا يمكن تقديم الخدمة الطبية لهم :"330 مريضا و200 جريح ما زالوا داخل مجمع الشفاء "


وأضاف أن المستشفى لم يعد يحتوي على أي مقومات، وإذا استمر وجود المرضى فيه، فسيكونون عرضة للموت. وأشار إلى أنهم يطالبون بإخراج الجرحى والمرضى من المستشفى في أسرع وقت ممكن.

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