مدير مجمع الشفاء: نحو 500 شخص بين جرحى ومرضى لا زالوا بمجمع الشفاء ومعرضين للموت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن حوالي 500 شخص، بين مرضى وجرحى، يتواجدون حاليًا في المستشفى، ويعيشون أوضاعًا صعبة، حيث لا يمكن تقديم الخدمة الطبية لهم :"330 مريضا و200 جريح ما زالوا داخل مجمع الشفاء "
وأضاف أن المستشفى لم يعد يحتوي على أي مقومات، وإذا استمر وجود المرضى فيه، فسيكونون عرضة للموت. وأشار إلى أنهم يطالبون بإخراج الجرحى والمرضى من المستشفى في أسرع وقت ممكن.
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