ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس لـ 2850 معتقلا منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 40 فلسطينيا خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2850 منذ السابع من أكتوبر.
وذكر النادي في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطناً على الأقل بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومن بينها مدينة القدس المحتلة، حملات اعتقالات واقتحامات للقرى والبلدات.
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