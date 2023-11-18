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ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس لـ 2850 معتقلا منذ 7 أكتوبر

11/18/2023 7:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل 40 فلسطينيا خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2850 منذ السابع من أكتوبر.
وذكر النادي في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطناً على الأقل بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ومن بينها مدينة القدس المحتلة، حملات اعتقالات واقتحامات للقرى والبلدات.





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