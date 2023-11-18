مايكروسوفت تطلق تطبيق ويندوز للاتصال عن بعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مايكروسوفت تطبيق ويندوز الذي يمكنه الاتصال عن بعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، وتوفير الوصول إليه من أي نظام أساسي.يتوفر التطبيق لأنظمة ماك أو إس و آي أو إس وآيباد أو إس، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومتصفحات الويب، ويوفر أيضاً بوابة إلى ويندوز 365 و مايكروسوفت ديف بوكس وخدمات سطح المكتب البعيد الخاصة بالشركة.



يتضمن تطبيق ويندوز شاشة رئيسية قابلة للتخصيص يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى العديد من الخدمات السحابية المختلفة وأجهزة الكمبيوتر البعيدة. ويتميز التطبيق بدعم شاشات متعددة، ودقة عرض مخصصة، ودقة عرض ديناميكية وقياس، وإعادة توجيه الأجهزة الطرفية، والمزيد.



لقد عرضت مايكروسوفت تطبيق اتصال سطح المكتب عن بعد في ويندوز لسنوات حتى الآن، لكن تطبيق ويندوز الجديد يشير إلى تحول أوسع إلى الحوسبة السحابية لنظام ويندوز بشكل عام.



في الوقت الحالي، يتوفر التطبيق فقط كنموذج مبدئي لحسابات المؤسسات، ولكن من المحتمل أن يدعم العملاء العاديين في المستقبل، على الرغم من أن خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت شخصي لا يعمل حالياً.



يتطلب التطبيق نظام التشغيل ماك أو إس 12 أو أحدث، ونظام آي أو إس أو آيباد أو إس 16 أو أحدث. ويمكن الوصول إلى إصدار الويب من التطبيق بالانتقال إلى cloud.

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