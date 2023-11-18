-->

Saturday, 18 November 2023 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكروسوفت تطلق تطبيق ويندوز للاتصال عن بعد

11/18/2023 7:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مايكروسوفت تطبيق ويندوز الذي يمكنه الاتصال عن بعد بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، وتوفير الوصول إليه من أي نظام أساسي.
يتوفر التطبيق لأنظمة ماك أو إس و آي أو إس وآيباد أو إس، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومتصفحات الويب، ويوفر أيضاً بوابة إلى ويندوز 365 و مايكروسوفت ديف بوكس وخدمات سطح المكتب البعيد الخاصة بالشركة.


يتضمن تطبيق ويندوز شاشة رئيسية قابلة للتخصيص يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى العديد من الخدمات السحابية المختلفة وأجهزة الكمبيوتر البعيدة. ويتميز التطبيق بدعم شاشات متعددة، ودقة عرض مخصصة، ودقة عرض ديناميكية وقياس، وإعادة توجيه الأجهزة الطرفية، والمزيد.


لقد عرضت مايكروسوفت تطبيق اتصال سطح المكتب عن بعد في ويندوز لسنوات حتى الآن، لكن تطبيق ويندوز الجديد يشير إلى تحول أوسع إلى الحوسبة السحابية لنظام ويندوز بشكل عام.


في الوقت الحالي، يتوفر التطبيق فقط كنموذج مبدئي لحسابات المؤسسات، ولكن من المحتمل أن يدعم العملاء العاديين في المستقبل، على الرغم من أن خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت شخصي لا يعمل حالياً.


يتطلب التطبيق نظام التشغيل ماك أو إس 12 أو أحدث، ونظام آي أو إس أو آيباد أو إس 16 أو أحدث. ويمكن الوصول إلى إصدار الويب من التطبيق بالانتقال إلى cloud.

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18112023000208011052ID1107449930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث