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الاحتلال يحتجز فلسطينيا ونجله أثناء قطفهما الزيتون شرق سلفيت

11/18/2023 7:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعا ونجله، أثناء قطفهما ثمار الزيتون في قرية اسكاكا شرق سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية، والمعروفة باسم "الجبل"، وقامت باحتجاز عائلة حرب لعدة ساعات، بينهم المواطن الفلسطيني نعيم حرب ونجله فراس، قبل أن تطلق سراحهما، وتجبر المزارعين في المنطقة على مغادرة أراضيهم.




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