الاحتلال يحتجز فلسطينيا ونجله أثناء قطفهما الزيتون شرق سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعا ونجله، أثناء قطفهما ثمار الزيتون في قرية اسكاكا شرق سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية، والمعروفة باسم "الجبل"، وقامت باحتجاز عائلة حرب لعدة ساعات، بينهم المواطن الفلسطيني نعيم حرب ونجله فراس، قبل أن تطلق سراحهما، وتجبر المزارعين في المنطقة على مغادرة أراضيهم.
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