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فيديو- الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة اليوم في غزة

11/18/2023 7:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة الآن في مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال صباح اليوم مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي الزيتون في مدينة غزة.
وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان قصفا استهدف مدرسة تضم مئات النازحين الذين لجؤوا إليها ظنا منهم أنها آمنة، ما أدى الى استشهاد عدد منهم.


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