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رسميا.. فينيسيوس خارج قائمة البرازيل لمواجهة الكلاسيكو ضد الأرجنتين

11/18/2023 7:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب جناح نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور عن مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد الأرجنتين المقررة الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في فخذه الأيسر.
وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) أمس الخميس.
وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان، يوم الجمعة، إن نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاما "خضع لفحوصات أكدت إصابته في عضلة الفخذ اليسرى الخلفية".
وأضاف أن فينيسيوس الذي يعتبر عنصرا أساسيا في ترسانة هجوم البرازيل، سيغيب عن مباراة منتخب البرازيل الأسبوع المقبل أمام غريمه الأرجنتيني.
وكان فينيسيوس ألمح في وقت سابق إلى أن التوقعات ليست جيدة بالنسبة له كي يكون جاهزا لمواجهة الأرجنتين، وقال بعد خسارة البرازيل أمام كولومبيا: "بناء على ما أخبرني به الأطباء، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء".
وأضاف "أعتقد أنها الإصابة السابقة نفسها. شعرت بألم في الجزء الخلفي من فخذي".
وغاب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة شهر بعد إصابته في فخذه الأيمن نهاية أغسطس الماضي خلال مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولم يشارك في أول مباراتين للبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية ضد بوليفيا والبيرو في سبتمبر الماضي.
وتلتقي البرازيل مع الأرجنتين متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، الثلاثاء المقبل على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.

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