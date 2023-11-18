مفاجأة بشأن مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو 2024.وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي، رغم التقارير التي تفيد باتفاقه على تدريب منتخب البرازيل.وأشارت إلى رغبة بيريز في منح المدرب الإيطالي عقدا جديدا لمدة عامين.وسبق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإعلان على لسان رئيسه، قرب تولي أنشيلوتي تدريب السيليساو بحلول صيف 2024.

رغم ذلك، من الممكن أن يحدث تحول مفاجئ في مستقبل أنشيلوتي حال قبوله عرض النادي الإسباني، نظرا لعدم توقيعه على أي عقد حتى الآن مع البرازيل.

ويؤمن بيريز بأن أنشيلوتي هو الرجل المناسب لهذا المنصب، لا سيما بعد تطور بعض المواهب الشابة على يديه، أمثال فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي، بالإضافة إلى رودريجو وكامافينجا

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