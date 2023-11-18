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لعنة ديشامب تلقي بظلالها على ريال مدريد

11/18/2023 7:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، كابوسا مزعجا منذ خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، في أواخر العام الماضي.
فمع بداية 2023، بدأ ديشامب في بناء جيل جديد للديوك، بعد اعتزال عدد من النجوم مثل بنزيما وفاران وهوجو لوريس، بخلاف ابتعاد عناصر أخرى مثل بوجبا وكانتي، لكثرة الإصابات والمشاكل خارج الملعب.
ولم ييأس المدير الفني لمنتخب فرنسا، ونجح بالفعل في تغيير القوام بشكل تدريجي، دافعًا بعدد من العناصر الشابة.
لكن ديشامب (55 عاما) واجه كابوسا متكررا مع كل توقف دولي، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين، مما أجبره على إجراء تعديلات عديدة وتغيير حساباته.
ففي معسكر مارس/آذار الماضي، اضطر ديشامب لاستبعاد الثنائي، ويسلي فوفانا لاعب وسط تشيلسي، وويليام ساليبا مدافع آرسنال، بسبب الإصابة.
ومع ذلك، اجتاز المنتخب الفرنسي أول اختبارين في تصفيات يورو 2024 بنجاح، حيث فاز على هولندا برباعية، ثم أمام أيرلندا بهدف واحد.
كامافينجا
وتكررت الأزمة في معسكر يونيو/حزيران، حيث اضطر لاستبعاد الثنائي، فيرلان ميندي ظهير أيسر ريال مدريد، وأدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، بسبب الإصابة أيضا.
واجتاز مدرب الديوك هذا العائق، وحقق فوزين على جبل طارق واليونان، في جولتين جديدتين من التصفيات.
كما أصيب أوليفييه جيرو في الكاحل، خلال مواجهة فرنسا مع أيرلندا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، ليعود إلى صفوف ميلان ويخوض مباراة الديربي ضد الإنتر، وهو غير مكتمل اللياقة البدنية.
ومن جانبه، انتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نظيره ديشامب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بسبب معاناة إبراهيما كوناتي، مدافع الريدز، على المستوى البدني بعد عودته من معسكر فرنسا.
وخلال معسكر نوفمبر/تشرين ثان الجاري، يخوض منتخب فرنسا مباراتين ضد جبل طارق واليونان، ضمن تصفيات يورو 2024.
ويواصل كابوس الإصابات ملاحقة ديشامب، حيث استبعد مؤخرا إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، نظرا لتعرضه لإصابة قوية في الركبة اليمنى، بعد التحام مع زميله عثمان ديمبلي في مران الأربعاء الماضي.
وسيغيب كامافينجا عن صفوف ريال مدريد إلى نهاية العام الجاري، لتتعقد بذلك حسابات مدربه في الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي.

ملاعب

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