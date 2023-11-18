مبابي: تنبأت بمصير تورام.. ولم يستمع إلي!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حدد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سبب أزمة زميليه عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني، منذ انضمامهما لصفوف الفريق، مطلع الموسم الجاري.



وأشار مبابي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جبل طارق، مساء السبت، في تصفيات يورو 2024 "لقد انضم ديمبلي ومواني إلى ناد جديد، لذا تذبذب المستوى أمر طبيعي".

وأضاف "إنهما في المسار الصحيح، لكنهما يتأقلمان ببطء، أحاول التحدث معهما، ودمجهما مع الفريق بأفضل ما أستطيع".

في سياق متصل، أشاد قائد الديوك بزملائه في هجوم المنتخب، قائلا "ديمبلي وجيرو ومواني، أقوياء للغاية، ويسجلون الأهداف، نحن محظوظون بهم، فكل منهم لديه مواصفات مختلفة".

كما تحدث كيليان مبابي أيضا عن ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، كاشفا "لقد تحدثت معه كثيرا، أنه سيتحول مع مرور الوقت إلى رأس حربة، وكان لا يستمع إلي".

وأتم مبابي تصريحاته في هذا الشأن "ماركوس تورام لديه كل المقومات التي تجعل منه أقوى رأس حربة، وأتحدث معه يوميا في معسكر المنتخب، لقد اتخذ المسار الصحيح".

ويلمع تورام (26 عاما) في مركز رأس الحربة مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، حيث سجل 5 أهداف، هذا الموسم.

أما عثمان ديمبلي، لم ينجح في هز الشباك مع بي إس جي، ويشارك كولو مواني على فترات متقطعة تحت قيادة المدرب الإسباني، لويس إنريكي.

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