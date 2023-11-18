منعطف خطر.. مسيرة طارق حامد مع الفراعنة على الحافة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت المسيرة الدولية لطارق حامد، نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ضمك السعودي، إلى منعطف خطر بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.وقرر فيتوريا استبعاد طارق حامد بجانب الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال 2026.وجاء قرار فيتوريا، كإجراء تأديبي للثلاثي المتمرد، بعدما رفض المشاركة في مران المستبعدين من لقاء جيبوتي الأخير، والذي حسمه الفراعنة بسداسية نظيفة.الأزمة ليست جديدة!



لا تعد أزمة طارق حامد مع فيتوريا الأولى في مسيرة لاعب الزمالك السابق، حيث مر بأزمة مشابهة خلال تواجد البرتغالي كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري.

وقرر كيروش استبعاد طارق حامد بصورة مفاجئة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقي الأخيرة "الكاميرون 2021"، بداعي عدم ملائمة طريقة لعب نجم الزمالك آنذاك لأسلوب المدرب البرتغالي وخطته.

وكشفت تقارير عديدة أن السبب الحقيقي لاستبعاد طارق جاء بسبب توجيهه انتقادات لاذعة لفيتوريا على هامش إحدى اللقاءات.

وتسببت هذه الأزمة في إبتعاد طارق حامد عن صفوف المنتخب منذ مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في أكتوبر/تشرين أول 2021 وحتى مباراة النيجر الودية في سبتمبر/أيلول 2022 والتي شهدت الظهور الأول لفيتوريا كمدير فني للفراعنة.

كما دخل لاعب ضمك الحالي، في أزمة سابقة مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للفراعنة، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة الجابون، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن الأزمة تم حلها بشكل سريع بين الطرفين.

بدائل متعددة

ورغم تأكيدات الجهاز الفني للفراعنة، على أن قرار الاستبعاد ليس نهائيا، إلا أن توافر عدد كبير من البدائل في مركز لاعب الوسط الارتكاز (مركز 6)، يمكنه التأثير على فرص طارق حامد في العودة مجددا لمنتخب بلاده.

ونجح روي فيتوريا خلال فترة ولايته للمنتخب في تقديم أكثر من لاعب في مركز لاعب الارتكاز، وأبرزهم مروان عطية نجم الأهلي ومحمود حمادة لاعب المصري البورسعيدي.

كما استعان مدرب الفراعنة في المباراتين الأخيرتين أمام الجزائر وجيبوتي، بخدمات المخضرم محمد النني لاعب آرسنال وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري كأحد الحلول في (مركز 6).

مسيرة مهددة

وباتت مسيرة طارق حامد مع المنتخب المصري مهددة، خصوصا مع بلوغه 35 عاما، وستكون العودة إلى حسابات فيتوريا، الذي يرتبط بعقد مع الفراعنة حتى 2026، مسألة معقدة وصعبة.

ولعب طارق حامد 9 مباريات من أصل 12 مع منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، وإجمالا شارك في 58 مباراة دولية مع الفراعنة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ولعب نجم ضمك السعودي مباراته الدولية الأولى أمام قطر في مواجهة ودية عام 2013، امتدت مسيرته ليشارك مع المنتخب في نسختي الكان (2017 و2019)، بجانب المشاركة في كأس العالم 2018.

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