الصحة الفلسطينية تدعو لنقل الخدج من الشفاء للضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالسماح بنقل الأطفال الخدج من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مصر.
وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل للعمل على نقل الخدج والجرحى من الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات مصر.
وقالت الكيلة "لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدج".
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