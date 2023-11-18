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الصحة الفلسطينية تدعو لنقل الخدج من الشفاء للضفة

11/18/2023 7:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالسماح بنقل الأطفال الخدج من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مصر.
وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل للعمل على نقل الخدج والجرحى من الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات مصر.
وقالت الكيلة "لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدج".




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