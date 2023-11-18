زفيريف يودع البطولة الختامية بالفوز على روبليف

MENAFN - Al Wakeel News)

ملاعب - أنهى الألماني ألكسندر زفيريف مشاركته في البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين، الجمعة، بفوز على الروسي أندريه روبليف بواقع 6-4 و6-4، في مباراة لا تحظى بأهمية لكليهما على صعيد التأهل، نظرا لإقصاء اللاعبين قبلها.

وتنافس اللاعبان فقط من أجل حصد النقاط، والجائزة النقدية التي يمنحها الفوز، والتي تقدر قيمتها ب390 ألف دولار.

وودع زفيريف المسابقة بانتصارين، بينما غادر روبليف مدينة تورينو الإيطالية بأسوأ نتيجة ممكنة، حيث لم يحقق الفوز في أي مجموعة بالبطولة.

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