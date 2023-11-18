كين يقود إنجلترا لانتصار سهل على مالطا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل منتخب إنجلترا انتصاراته في تصفيات "يورو 2024"، بفوز سهل على ضيفه منتخب مالطا (2-0) الجمعة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة.وأحرز المالطي إنريكو بيبي هدف تقدم الإنجليز بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، وأضاف هاري كين الهدف الثاني (75).وكان المنتخب الإنجليزي قد ضمن في وقت سابق تأهله عن المجموعة، فخاض المباراة بأعصاب مرتاحة، ورفع رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، فيما بقي رصيد مالطا خاليا من النقاط في المركز الأخير.الشوط الأولبدأت المباراة بفرصة نادرة مبكرة للمنتخب المالطي، عندما فقد الإنجليزي كونور جالاجر الكرة في ملعب فريقه، لتصل إلى تيوما الذي سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة الثانية.وتمكن المنتخب الإنجليزي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى فيل فودين الكرة من زميله مارك جويهي، فتقدم في الناحية اليمنى، قبل أن يحاول إرسال كرة عرضية اصطدت بالمدافع بيبي وخدعت الحارس لتسكن الشباك.وتأخر مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجواير في التعامل مع الكرة، ليخطفها منه المهاجم بول مبونج، الذي أطلق تسديدة متسرعة فوق المرمى بالدقيقة 11.وبدت المباراة بعد ذلك، كحصة تدريبية للمنتخب الإنجليزي، الذي لم يأخذها فعليا على محمل الجدية، مع غياب التسديدات على المرمى المالطي، ونفذ كيران تريبييه ركلة ركنية، وصلت إلى ماجواير الذي سددها برأسه لترتد من الدفاع في الدقيقة 25.وطالب لاعبو المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء في الدقيقة 28، بعد تعرض قائده هاري كين للإعثار من قبل الحارس، لكن الحكم اختار بدلا من ذلك رفع البطاقة الصفراء في وجه نجم بايرن ميونخ.الشوط الثاني



ودخل كايل ووكر وبوكايو ساكا إلى تشكيلة إنجلترا بين الشوطين عوضا عن فيكايو توموري وجالاجر، ومرة أخرى رفض الحكم منح ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، بعد سقوط ماركوس راشفورد داخل المنطقة في الدقيقة 53.

وشارك ديكلان رايس وكول بالمر بدلا من جوردان هندرسون وراشفورد، وسرعان ما نشطت تحركات الإنجليز الهجومية مع التبديلات.

وتمكن هاري كين من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75، عندما وصلت تمريرة فودين إلى ساكا، الذي حولها من الجهة اليمنى، إلى كين الذي تبعها في الشباك.

وسجل رايس هدفا جميلا من تسديدة قوية في الدقيقة 78، ألغته تقنية الفيديو، لوجود تسلل على كين الذي منع الحارس من رؤية الكرة.

ملاعب

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وكاد أصحاب الأرض من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87، لكن رايس عجز عن استغلال عرضية كين أمام المرمى، ثم أطلق أرنولد تسديدة بعيدة المدى، تصدى لها الحارس (89).