الأرصاد الجوية: توقعات بتأثر مملكة البحرين بحالة مطرية جديدة مع اقتراب منخفض جوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن المعطيات الحالية تشير إلى تأثر مملكة البحرين بحالة مطرية جديدة منتصف الأسبوع الجاري مع اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا على الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الغيوم بالتكاثف تدريجياً في وقت لاحق من يوم غد الأحد لتصبح الأجواء غائمة خلال المساء، وتتهيأ على إثرها الفرص لتساقط الأمطار يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر والتي قد تكون رعدية أحياناً وتصحبها هبات رياح شديدة السرعة تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر، مما يجعل الأجواء غير مناسبة لمزاولة الأنشطة البحرية.

وذكر أن فرص تساقط الأمطار سوف تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، منبها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

وتأثرت مملكة البحرين نهاية الأسبوع الماضي بأمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم المناطق وكانت مصحوبة بهبات شديدة السرعة.