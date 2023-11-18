الأرصاد الجوية: توقعات بتأثر مملكة البحرين بحالة مطرية جديدة مع اقتراب منخفض جوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن المعطيات الحالية تشير إلى تأثر مملكة البحرين بحالة مطرية جديدة منتصف الأسبوع الجاري مع اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا على الأجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الغيوم بالتكاثف تدريجياً في وقت لاحق من يوم غد الأحد لتصبح الأجواء غائمة خلال المساء، وتتهيأ على إثرها الفرص لتساقط الأمطار يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر والتي قد تكون رعدية أحياناً وتصحبها هبات رياح شديدة السرعة تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر، مما يجعل الأجواء غير مناسبة لمزاولة الأنشطة البحرية.
وذكر أن فرص تساقط الأمطار سوف تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، منبها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.
وتأثرت مملكة البحرين نهاية الأسبوع الماضي بأمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم المناطق وكانت مصحوبة بهبات شديدة السرعة.
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