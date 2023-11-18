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إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من القاهرة لسكان غزة

11/18/2023 6:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت القاهرة اليوم السبت إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة.
وتضم القافلة التي أطلقها "تحيا مصر" تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، حوالي مائتي شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية.
وتحمل شاحنات القافلة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.




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