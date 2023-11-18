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بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

11/18/2023 6:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور)، الذي أعلنت أنها استخدمته لاستهداف المدن المحتلة، ضمن إطار معركة طوفان الأقصى.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.



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