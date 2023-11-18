بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة
التاريخ
11/18/2023 6:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور)، الذي أعلنت أنها استخدمته لاستهداف المدن المحتلة، ضمن إطار معركة طوفان الأقصى.
وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
MENAFN18112023000208011052ID1107449891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.