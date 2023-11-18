3 أطعمة قد تسبب الإدمان- احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يتسبب تناول بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات في زيادة استهلاكها، ويعد ذلك الأمر نوع من أنواع الإدمان السلوكي، إذ يعتاد الجسم على تناول تلك الأطعمة وقد يواجه الشخص صعوبة في التوقف عن تناولها.لماذا قد يسبب تناول بعض الأطعمة الإدمان؟الأطعمة التي تسبب الإدمان هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح، وهذه الأطعمة لها تأثير على الدماغ مماثل لتأثير المخدرات، مما يؤدي إلى سلوكيات الأكل الشبيهة بالإدمان.



عندما يأكل الشخص تلك الأطعمة فإن ذلك يؤدي إلى إطلاق الدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والمكافأة، ويؤدي إطلاق الدوبامين إلى شعور الشخص بالسعادة والرضا، مما يجعله يريد تناول المزيد من هذه الأطعمة.



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الإدمان إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.



أنواع الأطعمة التي قد تسبب الإدمان

تشمل الأطعمة التي تسبب قد تسبب الإدمان ما يلي:

- السكريات المضافة: السكريات المضافة هي السكريات التي لا توجد بشكل طبيعي في الأطعمة، وتوجد في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والكعك والبسكويت.

- الدهون المتحولة: الدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي تصنعها شركات الأغذية، وتوجد في بعض الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطا والمخبوزات والمقرمشات.

- الملح: الملح هو معدن أساسي مهم للصحة، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا، ويوجد الملح في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة.



نصائح لتقليل الأطعمة التي قد تسبب الإدمان

فيما يلي بعض النصائح لتقليل تناول الأطعمة التي تسبب الإدمان:

- اقرأ ملصقات الطعام بعناية: ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح.

- اختر الأطعمة الطازجة والمغذية: تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

- تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان: تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح.

- اشرب الكثير من الماء: يمكن أن يساعد الماء على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- عند وجود صعوبة في التوقف عن تناول بعض الأطعمة، يفضل استشارة طبيب مختص للمساعدة على البحث عن بدائل مناسبة والتوقف عن تناول تلك الأطعمة غير الصحية.

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