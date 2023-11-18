مقاطعة مشروبات الطاقة- 6 فوائد يجنيها جسمك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص، خاصةً الرياضيين، على تناول مشروبات الطاقة، لزيادة التركيز وتعزيز الانتباه وإمداد الجسم بالنشاط، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها لصحتهم.

فوائد التوقف عن تناول مشروبات الطاقة

1- النوم بشكل أفضل

يعتبر الأرق من الآثار الجانبية الشائعة لمشروبات الطاقة، خاصةً عند تناولها ليلًا، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكافيين، الذي يبلغ حوالي 150 مليغرام لكل عبوة.



2- عدم الشعور بالصداع

قد تشعر بالصداع بعد التوقف عن تناول مشروبات الطاقة لعدة أيام، بسبب أعراض الانسحاب، لكن سرعان ما يختفي ألم الرأس خلال فترة قصيرة.



3- تخفيف القلق

كشفت دراسة أجريت عام 2014، أن الشباب الذين يتناولون مشروبات الطاقة أكثر عرضة للمعاناة من القلق، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكافيين.



4- انتظام ضربات القلب

نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية دراسة عام 2019، خلصت إلى أن الإفراط في مشروبات الطاقة يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، بسبب الكافيين.



5- الوقاية من ارتجاع المريء

يزداد خطر الإصابة بارتجاع المري عند تناول مشروبات الطاقة، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في إضعاف أو ارتخاء العضلة العاصرة المريئية، مما يسمح لحمض المعدة بالارتداد إلى الحلق، مسببًا الحموضة وألم الصدر والاحتقان وصعوبة البلع وضيق التنفس.



6- السيطرة على القولون العصبي

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فأعلم أن التوقف عن تناول مشروبات الطاقة مفيد لصحتك، لأن سكرياتها المرتفعة تسبب الإسهال وتقلصات المعدة.

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