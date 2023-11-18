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دهس سيدة في شارع مكة

11/18/2023 6:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث دهس لسيدة في منطقة شارع مكة حيث تم التحرك إلى الموقع وتقديم الاسعافات الاولية لها ، وفق مصدر امني .
ووصفت حالتها بالحسنة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة ، بحسب المصدر لموقع الوكيل الاخباري .

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