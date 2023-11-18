دهس سيدة في شارع مكة
التاريخ
11/18/2023 6:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع حادث دهس لسيدة في منطقة شارع مكة حيث تم التحرك إلى الموقع وتقديم الاسعافات الاولية لها ، وفق مصدر امني .
ووصفت حالتها بالحسنة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة ، بحسب المصدر لموقع الوكيل الاخباري .
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