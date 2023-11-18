الاحتلال يستهدف منزلًا مأهولًا وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال غارة على منزل مأهول بالسكان، اليوم السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وانتشال 4 جثث.
وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال أبراج الصالحي بمخيم النصيرات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.
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