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الاحتلال يستهدف منزلًا مأهولًا وسط قطاع غزة

11/18/2023 6:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال غارة على منزل مأهول بالسكان، اليوم السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وانتشال 4 جثث.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال أبراج الصالحي بمخيم النصيرات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا.


وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة.

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