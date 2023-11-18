-->

Saturday, 18 November 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

11/18/2023 6:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -تفقد السفير الأردني في فلسطين الشقيقة عصام البدور ووفد من السفارة الأردنية اليوم السبت، موقع المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/ 1، والذي تم إرساله بتوجيهات ملكية سامية أول أمس الخميس.
واستمع السفير الأردني إلى إيجاز قدمه قائد قوة المستشفى، بين فيه آلية عمل الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف التخصصات والإمكانيات العلاجية التي يوفرها، ومدى جاهزية الطواقم لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18112023000208011052ID1107449886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث