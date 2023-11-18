العيسوي يلتقى وفدًا من قرى النعيمات
التاريخ
11/18/2023 6:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي وفدًا برئاسة النائب السابق محمود النعيمات من قرى النعيمات في محافظة الكرك.
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