وزير الدفاع الفرنسي في قطر للمرة الثانية خلال يومين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Parisien بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو وصل إلى قطر في زيارة غير معلنة لبحث النزاع في الشرق الأوسط، وهي الزيارة الثانية للوزير إلى قطر خلال يومين.
وتقوم قطر بدور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن. وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين وربما تحتجزهم حماس.
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