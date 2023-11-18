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وزير الدفاع الفرنسي في قطر للمرة الثانية خلال يومين

11/18/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Parisien بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو وصل إلى قطر في زيارة غير معلنة لبحث النزاع في الشرق الأوسط، وهي الزيارة الثانية للوزير إلى قطر خلال يومين.
وتقوم قطر بدور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن. وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، إن ثمانية مواطنين فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين وربما تحتجزهم حماس.




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