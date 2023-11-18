الأرصاد تكشف موعد ذروة المنخفض الجوي غدا الاحد -تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News)

أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، تفاصيل المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة يوم غد الأحد.

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن ذروة المنخفض الجوي وتساقط الأمطار ستكون في فترة المساء، حيث ستشهد معظم مناطق المملكة أمطارًا ، مصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح الغربية ستزيد، ومن المتوقع حدوث تشكلات للغبار خاصة في مناطق البادية والصحراء قبل بدء تساقط الأمطار.

وبالتفاصيل بين آل خطاب أن المنخفض الجوي غدًا سيتمركز فوق البحر الأحمر المتوسط وسيتجه نحو قبرص، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في شمال المملكة في ساعات الصباح، وستمتد التساقطات تدريجيًا لتشمل المناطق الوسطى، ومع ساعات ما بعد الظهر، ستعبر الجبهة الهوائية المصاحبة للمنخفض المملكة، وستمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية.

واضاف أن الهطولات المطرية ستزيد غزارتها في شمال ووسط وجنوب غرب المملكة، مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط حبات البرد.

ونوه المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن مناطق السيول والبؤر الساخنة بسبب ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في منطقة البحر الميت ، وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار بفعل الرياح النشطة .

