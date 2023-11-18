صناعة الأردن تطلق حملة للتبرع لأهل غزة بـ10 مليون دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت غرفة صناعة الأردن، مبادرة وفاء الدين، الهادفة إلى توجيه القطاع الصناعي للتبرع المباشر للهيئة الخيرية الهاشمية لأهل غزة، والوصول الى تبرعات 10 مليون دينار اردني بين التبرعات النقدية والعينية.
وكانت الغرف قد بدأت المبادرة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي لتوظيف التبرعات العينية والنقدية وبرامج ومشاريع لمساعدة أهل غزة.
وتهدف رؤية المبادرة الى توحيد الجهود الصناعية في دعم الغزيين من خلال تأسيس حملة مستدامة لخدمتهم وتقديم العون لهم.
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