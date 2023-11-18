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صناعة الأردن تطلق حملة للتبرع لأهل غزة بـ10 مليون دينار

11/18/2023 6:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت غرفة صناعة الأردن، مبادرة وفاء الدين، الهادفة إلى توجيه القطاع الصناعي للتبرع المباشر للهيئة الخيرية الهاشمية لأهل غزة، والوصول الى تبرعات 10 مليون دينار اردني بين التبرعات النقدية والعينية.


وكانت الغرف قد بدأت المبادرة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي لتوظيف التبرعات العينية والنقدية وبرامج ومشاريع لمساعدة أهل غزة.
وتهدف رؤية المبادرة الى توحيد الجهود الصناعية في دعم الغزيين من خلال تأسيس حملة مستدامة لخدمتهم وتقديم العون لهم.

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