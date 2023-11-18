صناعة الأردن تطلق حملة للتبرع لأهل غزة بـ10 مليون دينار

وكانت الغرف قد بدأت المبادرة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي لتوظيف التبرعات العينية والنقدية وبرامج ومشاريع لمساعدة أهل غزة. وتهدف رؤية المبادرة الى توحيد الجهود الصناعية في دعم الغزيين من خلال تأسيس حملة مستدامة لخدمتهم وتقديم العون لهم.

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