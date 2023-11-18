تشييع جثمان الشهيد عمر الشحروري في طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم السبت، جثمان الشهيد عمر خضر الشحروري، إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشييع بعد أداء صلاة الجنازة عليه، من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، وصولا إلى منزله ذويه، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في المدينة.
وتزامن التشييع مع الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه لجنة التنسيق الفصائلي، حدادا على روح الشهيد الشحروري.
يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها الشاب الشحروري (18 عاما) بعد تعرضه لإصابات حرجة بعدة رصاصات، كما أصيب شابان آخران خلال عملية الاقتحام.
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