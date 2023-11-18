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تشييع جثمان الشهيد عمر الشحروري في طوباس

11/18/2023 6:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم السبت، جثمان الشهيد عمر خضر الشحروري، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع بعد أداء صلاة الجنازة عليه، من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، وصولا إلى منزله ذويه، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في المدينة.

وتزامن التشييع مع الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه لجنة التنسيق الفصائلي، حدادا على روح الشهيد الشحروري.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس بعد منتصف الليلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها الشاب الشحروري (18 عاما) بعد تعرضه لإصابات حرجة بعدة رصاصات، كما أصيب شابان آخران خلال عملية الاقتحام.

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