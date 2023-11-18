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بوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة بعد الحرب

11/18/2023 6:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المنامة/PNN- قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف، خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية في البحرين، "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".

رويترز

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