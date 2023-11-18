بوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة بعد الحرب

بوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم غزة بعد الحرب
التاريخ
11/18/2023 6:09:57 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
المنامة/PNN- قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف، خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية في البحرين، "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".
رويترز
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