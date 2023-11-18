آلاف من أهالي الأسرى الإسرائيليين في مسيرة تتجه نحو مكتب نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- سار آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مسيرة عبر الطريق السريع الرابط ما بين القدس المحتلة وتل أبيب مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل إسرائيل أسرى مع حركة“حماس” بوساطة قطرية ومصرية والتي تجري بتشجيع أمريكي.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من تل أبيب حيث من المقرر أن تصل مساء اليوم السبت إلى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وقدرت القناة 12 الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفا. وقالت:“دعت العائلات جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء، بقولها: أنتم مسؤولون عن إعادتهم الآن، قابلونا وتوقفوا عن السماح لنا بالتسول – هذا غير منطقي”.

وأشارت إلى أن عضوي المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان مع الأهالي مساء السبت فيما لم يؤكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور.

وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة“أعيدوهم إلى البيت”، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا“سنعيدهم”.

وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية صور المسيرة الحاشدة.

ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي قال، الجمعة، إنه لا يوجد حاليا اتفاق لتبادل الأسرى.

وأضاف في مؤتمر صحافي في تل أبيب:“أرى الكثير من التقارير، في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق على أي من القضايا التي تشكل جزءا من عملية المناقشة”.

وأضاف:“إذا توفر مثل هذا الاتفاق، فسوف يؤدي إلى تمكن العديد من العائلات من لم شملهم مع أحبائهم” في إشارة الى مطالبة إسرائيل بأن يشمل الاتفاق عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين”.

وتابع هانغبي:“الحكومة اتخذت قراراً لا لبس فيه بالإجماع بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح كبير جدا للمختطفين. ونحن نقف إلى جانب ذلك ولا نتنازل”.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن“حماس” تحتجز 239 إسرائيليا في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ومن جهتها تقول“حماس” إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى في سجون الاحتلال ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 7 ألاف فلسطيني في سجونها بينها نساء وأطفال ومرضى.