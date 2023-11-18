سيطرة بحرينية بمسابقة الرجال في بطولة عبدالله ناس للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) مع ختام منافسات اليوم التاسع لبطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج التي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح يواصل علي الماص تصدره لمسابقة الرجال بواقع 2175 نقطة، فيما صعد يوسف فلاح للمركز الثاني بحصده 2153 نقطة، فيما جاء محمد مصطفى جناحي بالمركز الثالث بمجموع 2110، والقطري ناصر الساهوتي رابعا بـ 2102 نقطة، بينما تراجع الكويتي محمد عبدالله للمركز الخامس بـ 2099 نقطة وسط سيطرة واضحة للاعبين البحرينيين على المراكز الثلاثة الأولى.





وضمن مسابقة السيدات تواصل اللاعبة ليلى الجناحي إحكام قبضتها على مركز الصدارة بمجموع 1679 نقطة، ونورة سلطان ثانية بـ 1636 نقطة، والسعودية مشاعل ثالثة بواقع 1545 نقطة، ومرسيل سلطان رابعة بـ 1533 نقطة، والسعودية أميرة الدوسري خامسة بـ 1511 نقطة.





وفي إطار منافسات مسابقة الشباب يتصدر اللاعب السعودي يوسف سالم الترتيب بـ 2011 نقطة، ومواطنه بندر اليابه ثانيا بـ 2008 نقطة، والكويتي عادل أبل ثالثا بـ 2004 نقطة، ومواطنه عبدالرزاق عبدالله رابعا بـ 1993 نقطة، والسعودي نواف التميمي خامسا بمجموع 1960 نقطة.





وفي مسابقة الكبار يتمسك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود بمركز الصدارة بمجموع 1958 نقطة، والسعودي ياسر ابوالريش ثانيا بـ 1956 نقطة، والكويتي يعقوب الشطي ثالثا بـ 1956 نقطة، ومواطنه إياد الأميري رابعا بـ 1897 نقطة، والأمريكي Dante Tisdom خامسا بـ 1792 نقطة.





وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز كلا من السعودي عبدالرحمن الخليوي بجائزة مسابقة الرجال بـ 742 نقطة، وفوز السعودي ياسر ابوالريش بمسابقة الكبار بـ 693 نقطة، وفوز السعودية مشاعل بمسابقة السيدات

بـ549 نقطة، وفوز السعودي نواف التميمي بجائزة مسابقة الشباب بـ 683 نقطة.