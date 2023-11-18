وكيل وزارة الأشغال: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى للطرق المؤدية إلى المشروع الإسكاني في سترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، البدء في تنفيذ أعمال الطرق المؤدية إلى المشروع الإسكاني في منطقة سترة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتوفير البنية التحتية للمدن والمشاريع الإسكانية الجديدة لضمان تكامل الخدمات، من خلال توفير شبكة طرق آمنة للحركة المرورية، تتضمن منافذ ومخارج لتسهيل تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم.
ولفت وكيل الوزارة خلال زيارته التفقدية إلى موقع العمل، إلى أن المشروع سوف يعمل على ربط المشروع الإسكاني في سترة بشبكة الطرق تضم أربعة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء معبر بحري على المنفذ الشمالي للمشروع ومعبر بحري ثانٍ على المنفذ الجنوبي، كما سيتم ربطه كذلك بشبكة الطرق الرئيسية عبر شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شمالاً، ومروراً بشارع رقم (1) ومنه إلى تقاطع خزانات بابكو جنوباً.
وبين الشيخ مشعل آل خليفة أن الوزارة بدأت أعمال الدفان للمشروع مع نهاية العام 2022 كمرحلة تمهيدية لأعمال الطرق الرئيسية والخدمات الأرضية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الدفان 60%.
يذكر أن وزارة الأشغال بدأت في وقت سابق تنفيذ أعمال مشروع الخط الرئيسي للصرف الصحي وخط المياه المعالجة في سترة ضمن الخطة الشاملة لتطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق مملكة البحرين كأساس لتخطيط وتطوير وتوسعة الشبكات وأنظمة المعالجة في المملكة لتواكب التطور العمراني المتسارع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية لجميع أفراد المجتمع.
MENAFN18112023000055011008ID1107449860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.