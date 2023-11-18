وكيل وزارة الأشغال: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى للطرق المؤدية إلى المشروع الإسكاني في سترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، البدء في تنفيذ أعمال الطرق المؤدية إلى المشروع الإسكاني في منطقة سترة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتوفير البنية التحتية للمدن والمشاريع الإسكانية الجديدة لضمان تكامل الخدمات، من خلال توفير شبكة طرق آمنة للحركة المرورية، تتضمن منافذ ومخارج لتسهيل تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم.





ولفت وكيل الوزارة خلال زيارته التفقدية إلى موقع العمل، إلى أن المشروع سوف يعمل على ربط المشروع الإسكاني في سترة بشبكة الطرق تضم أربعة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء معبر بحري على المنفذ الشمالي للمشروع ومعبر بحري ثانٍ على المنفذ الجنوبي، كما سيتم ربطه كذلك بشبكة الطرق الرئيسية عبر شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح شمالاً، ومروراً بشارع رقم (1) ومنه إلى تقاطع خزانات بابكو جنوباً.





وبين الشيخ مشعل آل خليفة أن الوزارة بدأت أعمال الدفان للمشروع مع نهاية العام 2022 كمرحلة تمهيدية لأعمال الطرق الرئيسية والخدمات الأرضية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الدفان 60%.





يذكر أن وزارة الأشغال بدأت في وقت سابق تنفيذ أعمال مشروع الخط الرئيسي للصرف الصحي وخط المياه المعالجة في سترة ضمن الخطة الشاملة لتطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق مملكة البحرين كأساس لتخطيط وتطوير وتوسعة الشبكات وأنظمة المعالجة في المملكة لتواكب التطور العمراني المتسارع، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية لجميع أفراد المجتمع.



