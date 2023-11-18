تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2023 يُقام في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يُقام «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة في أبوظبي في الفترة من 17 نوفمبر 2023 إلى 9 مارس 2024، ويقدم مجموعة من الفعاليات التراثية والترفيهية.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان عن مجموعة فعالياته بمشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتأتي في مقدمة أهم فعاليات المهرجان الاحتفالات الوطنية «مسيرة الاتحاد»، وتمثِّل أبرز الاحتفالات وأهمها، حيث تقدِّم صورة تعكس الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وتبرز الوحدة والتلاحم الوطن .

وسيكون للاحتفال بالعيد الوطني برامج وأنشطة وفعاليات خاصة به بمشاركة شعبية ورسمية من الجهات الحكومية احتفالاً بهذا اليوم المجيد.

ويعمل المهرجان على إبراز أوجه التراث الشعبي عبر الصناعات اليدوية والحِرف والفنون التقليدية في القرية التراثية، التي تمثِّل وجهةً للتعرُّف على التراث الإماراتي، حيث تتشكِّل القرية من البيئات الأربع للحياة القديمة في دولة الإمارات، وهي البيئة الصحراوية والبحرية والجبلية والزراعية، وما تمتاز به من سمات وحرف وأدوات وفنون وحلي، مع عرض المنتجات اليدوية والسوق الشعبي للملابس والأدوات والعطور وأشهر الأطباق الإماراتية.

ويحفل المهرجان بعدد من المسابقات يأتي في مقدِّمتها جائزة سموّ الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، لتشجيع المزارعين ودعمهم وتحفيز الأنشطة الزراعية المختلفة. وتتضمَّن الجائزة عدداً من الفروع والأقسام، منها مسابقات الفئات الزراعية، ومسابقات الفئات الغذائية، ومسابقات الثروة الحيوانية والمسابقات التوعوية والترويجية مع 11 مزاداً للحلال و9 مهرجانات زراعية متنوِّعة.

ومن أهمِّ المفاجآت «محمية النوادر» التي تتيح لزوّار المهرجان التعرُّف على بعض نوادر الحيوانات والطيور وجوانب من الحياة البرية، وهي دعوة إنسانية للحفاظ على الحياة البرية وحماية هذه الكائنات من الانقراض. ويطلق المهرجان أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات يحمل اسم «تيفان لول»، أي أيام زمان، وهو برنامج معني بالتراث الإماراتي بمختلف أشكاله المادية والمعنوية من فنون وأشعار وألغاز وأهازيج وأمثال وألعاب شعبية وحرف يدوية وغيرها، وسيقدِّم البرنامج جوائز قيمة للمشاركين ويُبَثُّ على قنوات تلفزيون أبوظبي.

وسيكون للغناء مكانٌ في المهرجان عبر برنامج من الحفلات الغنائية يُقدَّم على مسرحه الرئيسي ويشارك فيه أبرز فناني الإمارات والمنطقة مع الفرق الفنية الشهيرة.

ولعشّاق المرتفعات يقدِّم المهرجان تجربةً فريدةً من خلال المطعم الطائر، حيث سيتمكَّن عشّاق المرتفعات والتجارب الغريبة من تناول وجباتهم على ارتفاع كبير.

ومن الفعاليات الجديدة بالمهرجان سيجد عشّاق البر والتخييم والأجواء الطبيعية فرصة سانحة للتجربة من خلال «قرية التخييم» التي ستُفتَتَح في 27 ديسمبر 2023 وتتواصل أنشطتها وبرنامجها خلال شهر رمضان الكريم، وهي تتيح للمشاركين فرصة لمعايشة الأجواء الطبيعية وتجربة حياة البر وسط الهواء الطلق والمناظر الطبيعة بكلِّ تفاصيلها .

ويتضمَّن المهرجان قرية الأطفال، التي توفِّر للأطفال بيئة آمنة مريحة يستمتع فيها الأطفال بالعديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والاستكشاف واللعب والتعلُّم .

وسيشهد الزوّار استعراضات وفنون الدول والشعوب عبر مسيرة الحضارات تشمل مشاركة فنانين ومشاهير من تلك الدول.

ومن أبرز الفعاليات الجديدة في مهرجان 2023 «الشارع الصيني» الذي يمثِّل شارعاً صينياً حياً بكلِّ تفاصيله وديكوراته وأفراده ومنتجاته، ليتمكَّن الزوّار من استكشاف حضارة الصين ومأكولاتها مع مشاهدة عروض فنية تمثِّل شعب الصين العريق.

وتبقى مدينة الألعاب الترفيهية إحدى أهم فعاليات المهرجانات. وتضمُّ مدينة الألعاب، التي تعدُّ الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة، عدداً من الألعاب المشوِّقة يضاف إليها بيت الرعب بكلِّ ما يحمل من طرافة ومتعة .

ويستقبل المهرجان العام الجديد 2024، بعدد من الفعاليات والعروض والتي ستصل ذروتها مع أول دقيقة في العام الجديد، حيث تنطلق الألعاب النارية وعروض الطائرات المسيرة والموسيقى. وسيشهد احتفال رأس السنة تسجيل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مهرجان الألعاب النارية الذي سيستمر 40 دقيقة، وهو أطول زمن يمكن عرضه للألعاب النارية في العالم. وستتواصل عروض الألعاب النارية خلال أيام المهرجان أيضاً. وستقدِّم نافورة الإمارات كلَّ ليلة عروضاً مليئة بالأنوار والألوان والموسيقى، وعروض الليزر مع الشاشات العملاقة لتدفُّق المياه .

ومن أبرز الفعاليات في المهرجان «سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة»، و«مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور»، ومهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفئة 22 قدماً. ويحظى عشّاق السيارات بمتابعة أحدث الإضافات على هياكل ومحركات السيارات القديمة في مسابقة «كاستم شو». ومن الفعاليات اليومية الممتعة في المهرجان حديقة أبراج الأضواء، وهي حديقة متكاملة تجمع بين الأضواء والزهور مع الفِرَق الاستعراضية التي ستقام فنونها في الحديقة. وسيكون لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي دورٌ عبر عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها «العيالة والحربية».

ويتضمَّن المهرجان جناحاً خاصاً ستُجرى فيه مسابقات الألعاب الإلكترونية للحصول على لقب «أفضل لاعب». وييتيح المهرجان لمشجعي كرة القدم أيضاً مشاهدة مباريات أهم بطولتين خلال فترة المهرجان مجاناً، وهما بطولة كأس الأمم الآسيوية، وبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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