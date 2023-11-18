الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ53

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للسلطنة.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "يطيب لي أن اتقدم لجلالتكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لسلطنة عُمان الشقيقة وإنه ليسرني في هذه المناسبة المجيدة أن أشيد بالإنجازات والمكاسب والاستحقاقات العظيمة التي حققتها السلطنة نحو آفاق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ..كما أعرب عن بالغ اعتزازنا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً والتي تزداد قوة ومتانة ونمواً بفضل الرؤية المستنيرة للقيادتين الرشيدتين في بلدينا وحرصهما الدائم على العمل سوياً من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات لما فيه خير شعبينا الشقيقين.

مع خالص تمنياتنا القلبية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجلالتكم بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر مقرونةً بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب العماني الشقيق وقد تحقق له المزيد مما يصبو إليه من رفعة ورخاء وأمن وأمان".

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