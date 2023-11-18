«هيئة تنظيم الاتصالات» تدعو الجمهور إلى الإبلاغ في حال فقدان أو سرقة هواتفهم

دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات في حال فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة الخاصة بهم في الوقت الذي تزداد فيه أهمية هذه الأجهزة في الحياة اليومية.

وتهدف الهيئة إلى رفع الوعي بإجراءات الإبلاغ عن فقدان/ سرقة جهاز الهاتف المتحرك، إذ لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة العديد من القنوات التي يمكن للجمهور التواصل من خلالها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة مثل مراكز اتصال خدمة العملاء، وخدمات الدردشة المباشرة عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الأخرى التابعة للمشغل. وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في تطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة بهذا الشأن على مستوى المنطقة.

وفور الإبلاغ عن الواقعة والتحقق من هوية الشخص مقدم البلاغ وتأكيد تفاصيل ومواصفات الجهاز المفقود/ المسروق، يقوم مزود الخدمة بإبلاغ العميل بكافة الشروط والأحكام المتعلقة بعملية الحجب، وبمجرد الحصول على موافقة العميل، سيقوم مزود الخدمة بإضافة الهوية الدولية للجهاز (IMEI) ضمن قاعدة بيانات أجهزة الاتصالات المتنقلة المخصّصة للحجب، وبموجبه وخلال 24 ساعة من تلقي البلاغ سيقوم مزود الخدمة بحجب هذا الجهاز ومنع الاتصال بأي شبكة لاسلكية في دولة الإمارات، وهي المدة نفسها التي سيحتاجها مزود الخدمة لرفع الحجب عن الجهاز المفقود في حال تم العثور على الجهاز واستعادته.



كما وتؤكد الهيئة على أهمية اتخاذ الأفراد لكافة وسائل الحماية المتاحة لحماية أجهزة هواتفهم المتحركة عند سرقتها أو فقدانها مثل: تعيين الرمز السري، تفعيل التحقق بخطوتين، تفعيل خاصية بصمة الاصبع أو الوجه وتفعيل خاصية العثور على الجهاز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «تهدف الهيئة من خلال إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة إلى نشر الوعي المتعلق بكيفية التصرف في مثل هذه المواقف مما يساهم في تعزيز جودة الحياة الأمنية للمجتمع الإماراتي والذي توليه حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أهمية كبرى.»

وأضاف بن غليطة: «إن ازدياد عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، جعل معظم المستخدمين اليوم يعتمدون بشكل أساسي على أجهزة الهواتف المتحركة لإنجاز أغلب المعاملات سواء الحكومية أو غيرها كالمدفوعات المالية والتقديم على الخدمات، لذا كان لابد من إطلاق المزيد من الخدمات، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تراعي حماية أمن وخصوصية المتعاملين».

وتؤكد الهيئة من جانبها على الجمهور بضرورة تقديم معلومات دقيقة فيما يتعلق بالهوية الشخصية وزمان ومكان حادثة الفقد أو السرقة، ومواصفات الجهاز مع ضرورة التزام المشترك بتوصيات مزود الخدمة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما تنوه الهيئة بأن إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة لمزودي خدمات الاتصالات هي إجراءات احترازية، حيث يتعين على المتعامل التواصل أيضاً مع الجهات الأمنية ذات الصلة.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ من أجل تسهيل حياة المشتركين، وتعزيز مؤشرات إسعاد المتعاملين المتعلقة بخدمات الاتصالات.

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