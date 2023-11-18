بعد تألقه في صفوف ريال مدريد الإسباني.. لاعب الوسط الإنجليزي بيلينجهام يفوز بجائزة الفتي الذهبي

توج جود بيلينجهام لاعب وسط المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بجائزة الفتي الذهبي بعد تألقه في بداية مسيرته في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وفي السباق على الجائزة الي تمنح تكريما لإنجازات اللاعبين الشبان تحت 21 عاما تفوق بيلينجهام (20 عاما) على جناح بايرن ميونيخ جمال موسيالا وعلى تشافي سيمونز لاعب رازن بال شبورت لايبزيج.

وحاليا بيلينجهام هو هداف الدوري الإسباني الأول برصيد عشرة أهداف في 11 مباراة كما أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها في دوري أبطال أوروبا بعد انضمامه إلى النادي الملكي في العاصمة الإسبانية قادما من بروسيا دورتموند الألماني في يونيو حزيران الماضي مقابل مبلغ مبدئي قدرته وسائل الإعلام بنحو 103 ملايين يورو (112 مليون دولار).

وقال بيلينجهام بعد التكريم "أود توجيه الشكر إلى لكل شخص لعب دورا في مسيرتي حتى الآن في برمنجهام ودورتموند وفي مدريد الآن. لم يكن هذا ليتحقق بدون هؤلاء.

"وأخيرا وقبل كل شيء أشكر أسرتي التي قدمت لي الدعم والتشجيع والحب في كل يوم حتى يتسنى لي القتال والاستمرار.

"الآن حصلت على هذه الجائزة المرموقة وأود المضي قدما وأود الاستمرار في الوصول لأفاق جديدة في مسيرتي وأتمنى الحصول على العديد من الجوائز في المستقبل."

وحصلت المهاجمة الكولومبية ليندا كايسيدو (18 عاما) لاعبة ريال مدريد على جائزة الفتاة الذهبية.

ومنحت جائزة الفتي الذهبي في الماضي للاعبين مثل وين روني وليونيل ميسي ورحيم سترلينج وكيليان مبابي وإرلينج هالاند وثنائي برشلونة بيدري وجابي.

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