إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته

MENAFN - Khaberni) خبرني - سيتعين على لاعب كرة السلة الأمريكي لاميلو لافرانس بول، نجم فريق شارلوت هورنتس، تغطية وشم على رقبته لانتهاكه قواعد الدوري الأمريكي للمحترفين التي تحظر على اللاعبين عرض الشعارات والعلامات التجارية على أجسادهم أثناء المباريات.

ويحمل بول (22 عاماً) وشماً على شكل حرفي (LF) على رقبته، في إشارة إلى اسمه الأوسط وعلامته التجارية للملابس الرياضية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل الدوري الأمريكي للمحترفين، وفقاً لما ذكرته شبكة (ESPN) نقلاً عن مصادر من البطولة.

وقال المتحدث الدوري الأمريكي للمحترفين تيم فرانك في تصريح لنفش الشبكة الإعلامية أنه "بموجب الاتفاقي الجماعي، يُحظر على اللاعبين عرض الشعارات التجارية أو شارات الشركات على أجسادهم أو شعرهم أثناء المباريات، نحاول تطبيق القاعدة بطريقة معقولة، بما يتوافق مع غرضها ومع مراعاة جهود اللاعبين للتعبير عن أنفسهم بطريقة غير تجارية".

وتابع مستدركاً: "لكن الوشم الموجود على رقبة لا ميلو بول يعد انتهاكاً واضحاً للقاعدة، ومن ثم ينبغي عليه تغطيته".