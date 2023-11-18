إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته

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- Khaberni) خبرني - سيتعين على لاعب كرة السلة الأمريكي لاميلو لافرانس بول، نجم فريق شارلوت هورنتس، تغطية وشم على رقبته لانتهاكه قواعد الدوري الأمريكي للمحترفين التي تحظر على اللاعبين عرض الشعارات والعلامات التجارية على أجسادهم أثناء المباريات.
ويحمل بول (22 عاماً) وشماً على شكل حرفي (LF) على رقبته، في إشارة إلى اسمه الأوسط وعلامته التجارية للملابس الرياضية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل الدوري الأمريكي للمحترفين، وفقاً لما ذكرته شبكة (ESPN) نقلاً عن مصادر من البطولة.
وقال المتحدث الدوري الأمريكي للمحترفين تيم فرانك في تصريح لنفش الشبكة الإعلامية أنه "بموجب الاتفاقي الجماعي، يُحظر على اللاعبين عرض الشعارات التجارية أو شارات الشركات على أجسادهم أو شعرهم أثناء المباريات، نحاول تطبيق القاعدة بطريقة معقولة، بما يتوافق مع غرضها ومع مراعاة جهود اللاعبين للتعبير عن أنفسهم بطريقة غير تجارية".
وتابع مستدركاً: "لكن الوشم الموجود على رقبة لا ميلو بول يعد انتهاكاً واضحاً للقاعدة، ومن ثم ينبغي عليه تغطيته".
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