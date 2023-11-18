(كلنا غزة) .. مبادرة كويتية خيرية لدعم أهالي القطاع

MENAFN - Khaberni) خبرني - في مبادرة إنسانية لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان منذ أكثر من 40 يوما، نظمت جمعية السلام الخيرية الكويتية بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية حملة "كلنا غزة".

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الشركات والمصانع والفنادق وأصحاب المشاريع الخاصة في ساحة الصفاة، لجمع أكبر مبلغ مالي ممكن من خلال تخصيص ريع بيع المنتجات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

وفي السياق، قال المدير العام لجمعية السلام الخيرية ضاري البعيجان إن الجمعية أرادت بهذه المبادرة تحويل اهتمامها إلى إغاثة المنكوبين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم أوقفوا كل نشاطاتهم السابقة في دول آسيا الوسطى، بـ"سبب ما يتعرض له أهالي القطاع من قتل وتنكيل وتدمير وجرائم ضد الإنسانية".

وبيّن أن هذه الحملة تمت بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية، تتنوع بين شركات ومصانع ومطاعم ومشاريع كبيرة وصغيرة وفنادق في ساحة الصفاة، إذ خصصت الجهات المشاركة في هذا المعرض ريع المبيعات بنسبة كاملة لصالح الفلسطينيين في غزة ولنصرة القضية الفلسطينية.





** حملة وأهداف

وقال البعيجان إنه سيتم تخصيص هذه المبالغ لإغاثة أهل غزة عن طريق تحويل المبالغ التي سيتم جمعها إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي ستقوم بدورها بإيصالها إلى الجهات المنفذة على الأرض، أو عن طريق الجسر الجوي الكويتي المخصص لإغاثة أهل غزة، بحسب الجزيرة نت.

وأشار البعيجان إلى أن جمعية السلام أسهمت حتى الآن في تجهيز 9 طائرات، من أصل 20 طائرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وتم إيصالها إلى مطار العريش في مصر لتسليمها للهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدوره بتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن "80% من المساعدات التي أرسلناها وصلت إلى المحتاجين".

وبيّن أن جمعية السلام ستبقى مستمرة في دعم الأشقاء في غزة، إذ بعد نجاح هذه المبادرة ستعمل على تكرار مثل هذه الأفكار التي تدعم أهل فلسطين.

من جانبه، أشار استشاري التسويق براك الملا (صاحب فكرة حملة "كلنا غزة") إلى أن فكرة المبادرة تقوم على تخصيص يوم كامل لجمع مجموعة من المشاريع الكبيرة والصغيرة وتخصيص ريعها كاملا لمصلحة أهالي غزة، ويتوقع أن يتجاوز ريعها مبلغ مليون دينار كويتي (نحو 3 ملايين دولار).