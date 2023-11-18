أنظمة تنقية الهواء لا تقلل خطر العدوى الفيروسية

MENAFN - Khaberni) خبرني - وفقاً لبحث جديد أجراه باحثون من جامعة إيست أنجليا البريطانية، وبعد دراسة تقنيات تنقية الهواء، فإن أنظمة تنقية الهواء لا تقلل من خطر التقاط العدوى الفيروسية.

وتناول الباحثون جميع الأدلة المتاحة، لكنهم لم يجدوا سوى القليل مما يدعم الآمال في أن هذه التقنيات يمكن أن تجعل الهواء آمناً من التهابات الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.

وحلل الباحثون الأدلة حول الالتهابات الميكروبية أو الأعراض لدى الأشخاص الذين تعرضوا أو لم يتعرضوا لتقنيات معالجة الهواء في 32 دراسة، أجريت جميعها في المدارس أو دور الرعاية.

واشتملت التقنيات التي أخذها الباحثون بعين الاعتبار: الترشيح، والأضواء المبيدة للجراثيم، والأيونات وأي طريقة أخرى لإزالة الفيروسات بأمان أو إبطال مفعولها في الهواء.