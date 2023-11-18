أنظمة تنقية الهواء لا تقلل خطر العدوى الفيروسية

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- Khaberni) خبرني - وفقاً لبحث جديد أجراه باحثون من جامعة إيست أنجليا البريطانية، وبعد دراسة تقنيات تنقية الهواء، فإن أنظمة تنقية الهواء لا تقلل من خطر التقاط العدوى الفيروسية.
وتناول الباحثون جميع الأدلة المتاحة، لكنهم لم يجدوا سوى القليل مما يدعم الآمال في أن هذه التقنيات يمكن أن تجعل الهواء آمناً من التهابات الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي.
وحلل الباحثون الأدلة حول الالتهابات الميكروبية أو الأعراض لدى الأشخاص الذين تعرضوا أو لم يتعرضوا لتقنيات معالجة الهواء في 32 دراسة، أجريت جميعها في المدارس أو دور الرعاية.
واشتملت التقنيات التي أخذها الباحثون بعين الاعتبار: الترشيح، والأضواء المبيدة للجراثيم، والأيونات وأي طريقة أخرى لإزالة الفيروسات بأمان أو إبطال مفعولها في الهواء.
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