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الرشق : نقلنا اسرى لتلقي العلاج - فيديو

11/18/2023 5:26:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رد القيادي في حركة حماس " عزت الرشق " ، السبت ، على ادعاء الاحتلال بوجود آثار لأسرى الاحتلال في مستشفى الشفاء.

وقال الرشق :
تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني، لذلك الاهتمام بالأسرى و علاجهم والمخاطرة بمقاتلي المقاومة من أجلهم.

وتابع الرشق : هذه نقاط تُسجل للمقاومة لا عليها.


وأضاف الرشق
:: حرب الاحتلال العدوانية المستمرة التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقوّمات الحياة الإنسانية في قطاع غزّة لن تحقّق أهدافها مهما بلغ إرهابها.


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