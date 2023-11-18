الرشق : نقلنا اسرى لتلقي العلاج - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - رد القيادي في حركة حماس " عزت الرشق " ، السبت ، على ادعاء الاحتلال بوجود آثار لأسرى الاحتلال في مستشفى الشفاء.

وقال الرشق :

تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني، لذلك الاهتمام بالأسرى و علاجهم والمخاطرة بمقاتلي المقاومة من أجلهم.

وتابع الرشق : هذه نقاط تُسجل للمقاومة لا عليها.





وأضاف الرشق

:: حرب الاحتلال العدوانية المستمرة التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقوّمات الحياة الإنسانية في قطاع غزّة لن تحقّق أهدافها مهما بلغ إرهابها.



