الرشق : نقلنا اسرى لتلقي العلاج - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رد القيادي في حركة حماس " عزت الرشق " ، السبت ، على ادعاء الاحتلال بوجود آثار لأسرى الاحتلال في مستشفى الشفاء.
وقال الرشق :
تم نقل العديد من أسرى الاحتلال لمستشفى الشفاء من أجل تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، خاصة بعد إصابة البعض منهم جراء القصف الصهيوني، لذلك الاهتمام بالأسرى و علاجهم والمخاطرة بمقاتلي المقاومة من أجلهم.
وتابع الرشق : هذه نقاط تُسجل للمقاومة لا عليها.
وأضاف الرشق
:: حرب الاحتلال العدوانية المستمرة التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقوّمات الحياة الإنسانية في قطاع غزّة لن تحقّق أهدافها مهما بلغ إرهابها.
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