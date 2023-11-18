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الصربي سيرجي سافيتش يعود للمشاركة مع الهلال السعودي في مواجهة الحزم

11/18/2023 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الصربي سيرجي سافيتش سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في مواجهة الحزم المقررة يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.
وكان اللاعب الدولي الصربي يعاني من التواء في الركبة تعرض له في المباراة أمام الفتح، ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال 2 / صفر، حسب ما أعلنه النادي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن سافيتش سيجري اختبارات روتينية لموضع إصابته في الركبة قبل استئناف نشاطه والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وبخوض سافيتش مواجهة الحزم في 25 نوفمبر الجاري، تأكدت مشاركته في ديربي الرياض المرتقب أمام النصر في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

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