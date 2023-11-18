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مكتوم بن محمد: أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية وجذورنا مشتركة ونمضي إلى المستقبل بخطىً راسخة

11/18/2023 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لسلطنة عمان قيادةً وشعباً ما تحقق خلال العقود الماضية من نمو وتطور ورفعة وازدهار، ونتمنى لها في يومها الوطني الـ 53 مزيداً من النهضة والعز والإنجازات... أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطىً راسخة وتعاونٍ مثمر... حفظ الله السلطنة وسلطانها وشعبها، وأدام عزها وأفراحها. ».

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