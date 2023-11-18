مكتوم بن محمد: أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية وجذورنا مشتركة ونمضي إلى المستقبل بخطىً راسخة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لسلطنة عمان قيادةً وشعباً ما تحقق خلال العقود الماضية من نمو وتطور ورفعة وازدهار، ونتمنى لها في يومها الوطني الـ 53 مزيداً من النهضة والعز والإنجازات... أخوّتنا مع سلطنة عمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطىً راسخة وتعاونٍ مثمر... حفظ الله السلطنة وسلطانها وشعبها، وأدام عزها وأفراحها. ».
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