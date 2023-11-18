اختلقت تقارير رياضية.. صحافية أمريكية تثير جدلاً حول أخلاقيات المهنة

أثارت صحافية رياضية أمريكية جدلاً حول اخلاقيات عملها بعد اقرارها بـ"اختلاق" تقارير في ملاعب كرة القدم الأمريكية (أن اف أل) عندما لم تكن تحصل على تصريحات من المدربين خلال المباريات، قبل تراجعها الجمعة.

وكانت كاريسا تومسون قالت في تدوين صوتي الأربعاء "لم أطرد من العمل بسبب قولي ذلك وسأقولها مجدّداً، كنت أقوم بتأليف مداخلات في بعض الأحيان".

تابعت "لأن... المدرب لم يكن يخرج بين الشوطين (من غرف الملابس)، أو كان الأمر متأخراً ولم أكن أرغب في افساد المداخلة. لذا كنت، أقوم باختلاق التقرير في بعض الأحيان".

وكانت تومسون (41 عاماً) مراسلة تلفزيونية بجانب الميدان مع شبكة فوكس الرياضية قبل انتقالها راهناً للعمل في منصة البث التدفقي أمازون برايم، حيث تُعدّ مضيفة رئيسة للاستديو التحليلي لمباراة الخميس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل).

ويلعب المراسلون الجانبيون دوراً رئيساً في تغطية مباريات كرة القدم الأمريكية، من خلال تقديم أخبار مباشرة بالقرب من الميدان. غالباً ما يشاركون تفاصيل يخبرهم بها المدرّبون أثناء سير المباريات.

وأثارت تصريحاتها جدلاً في عالم الصحافة الرياضية، فيما رأى البعض ان ميلها إلى تزوير المداخلات يضرّ بصدقية الصحافيين الآخرين.

كتبت أندريا كريمر التي غطّت مباريات الدوري لنحو أربعين سنة، على منصة إكس "سئمت من السخرية المهينة لمراسلي جانب الملعب، وهو دور مليء بالتحديات تقوم به النساء في مقام أول -- معظمهن يفهمن ويحترمن قيم الصحافة".

رداً على الجدل، قالت تومسون في حسابها على انستغرام الجمعة انها لم تكذب بيد انها لم تختر الكلمات المناسبة "لم أكذب أبداً بأي شيء أو كنت غير أخلاقية في عملي كمذيعة رياضية".

تابعت "في غياب مدرب يوفّر أية معلومة تعزّز مداخلتي، كنت استخدم معلومات عرفتها ورأيتها خلال الشوط الأوّل لاعداد المداخلة" بما في ذلك الاشارة إلى مجالات يحتاج الفريق إلى تحسينها.

تابعت تومسون التي تحظى بنصف مليون متابع على انستغرام "في تلك الحالات، لم أنسب شيئاً قلته لأي لاعب أو مدرّب".

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