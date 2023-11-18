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دولة الإمارات وسلطنة عمان.. تاريخ مشترك وأخوة راسخة

11/18/2023 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعكس تاريخاً مشتركاً وأخوة راسخة ممتدة، وروابط عميقة، تثمر تعاوناً كبيراً في كافة المجالات.

علاقات أخوية مثمرة

24 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وعمان خلال النصف الأول من 2023

48.7 مليار درهم حجم التجارة البينية العام 2022

سلطنة عُمان الثانية عربياً وخليجياً والسابعة عالمياً في حجم استقبال الصادرات الإماراتية.

الإمارات الأولى عالمياً في قائمة التجارة السلعية التي تستوردها سلطنة عمان العام 2022.

23 % من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عمان مع العالم تستحوذ عليها الإمارات.

15 مليار درهم قيمة الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين.

13 اتفاقية ومذكرة تفاهم رئيسية مشتركة موقعة بين الجانبين في مجالات مختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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