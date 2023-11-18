إقالة سام ألتمان رئيس الشركة التي أطلقت «تشات جي بي تي» من منصبه

أقيل سام ألتمان الوجه البارز في سيليكون فالي من منصبه كرئيس لشركة "أوبن إيه آي" التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" قبل عام، بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن "صريحا" معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان أن "رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته"، مشيرا إلى أنه "لم يعد لديه الثقة في قدرته على إدارة أوبن إيه آي".

وعُيّنت ميرا موراتي، المديرة التقنية لـ"أوبن إيه آي" والتي تعمل فيها منذ خمس سنوات، رئيسة موقتة للشركة ريثما تنتهي عملية البحث عن رئيس دائم.

من جهته، كتب سام ألتمان (38 عاما) على منصة إكس "استمتعت بالوقت الذي أمضيته في أوبن إيه آي. لقد كان بمثابة تحول بالنسبة إلي على المستوى الشخصي، لكن أيضا، كما آمل، على مستوى العالم".

ورداً على إقالة ألتمان، أعلن رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان وهو أحد مؤسسي الشركة استقالته على "إكس"، بعدما كانت مايكروسوفت في وقت سابق أكدت أنه سيترك منصبه لكنه سيبقى عضوا في طاقم العمل.